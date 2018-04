Costa d’Amalfi, emergenza soccorsi. Il medico Rascato: “non si può lasciare Positano con una sola ambulanza”

L’emergenza soccorsi di ieri a Positano ha portato a galla molte delle criticità sul territorio della Costiera. Positanonews ha intervistato in esclusiva il dottor Mario Rascato, medico che in prima linea ha fornito assistenza sul posto. “Non si può lasciare Positano con una sola ambulanza, – afferma Rascato – ieri la Costiera Amalfitana era completamente scoperta, un’ambulanza stava intervenendo a Maiori, mentre un’altra era a Montepertuso e un’ultima era impiegata a Positano sulla Statale: con la Costiera ieri pomeriggio completamente scoperta, non si capisce come mai la Regione Campania non potenzi i servizi di soccorso, non ci siano almeno il triplo del servizio di emergenza”.

Oltre la disponibilità di mezzi e la dislocazione logistica della macchina dell’emergenza in Costa d’Amalfi, certamente un’altra problematica pare essere anche la gestione delle priorità nelle richieste di soccorso: molte volte il personale medico del 118 con i relativi equipaggi, corrono per allievare delle sofferenze a persone che potrebbero essere assistite anche da medici di base o la guardia medica. Il sostituirsi a queste figure, con tre postazioni sul territorio e l’arrivo dell’estate, diventa infatti un lusso che non possiamo permetterci.