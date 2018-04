Costa d’Amalfi, continua l’emergenza per le carenze igieniche all’Ospedale di Castiglione

Una situazione di degrado che si segnalava da mesi, nell’Ospedale Costa d’Amalfi, a Castiglione di Ravello, che sta pagando il taglio del personale OSS deputato alla pulizia degli ambienti. Il personale del presidio infatti opera solo per sei ore, dalle 8 alle 11 e dalle 14 alle 17, rispetto al precedente servizio di 24 ore.

Una struttura adibita a pronto soccorso, con la sanificazione che avviene solo per un quarto del tempo, può diventare presto ingestibile, infatti quello che è successo la scorsa notte è stata la chiara dimostrazione di queste mancanze: un turista straniero con problemi intestinali ha costretto la direzione del nosocomio alla sospensione delle attività in sala medica, per criticità igieniche. Si è voluto mettere mano alla voce più debole nel quadro organizzativo dell’Ospedale costiero, ma come spesso capita, non si è fatto i conti con la realtà.