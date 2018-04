Costa d’Amalfi, carenze igieniche: il direttore dell’ospedale commenta l’accaduto. “Problema superato”

Il direttore generale del presidio di Castiglione di Ravello, ospedale Costa d’Amalfi, ha commentato quanto accaduto la notte tra il 24 e il 25 aprile. Come riferito dalla nostra redazione, dopo giorni di segnalazioni per problemi igienico sanitari, la sala medica del reparto di emergenza è stata chiusa in attesa di sanificazione, la quale è avvenuta solo in mattinata.

Da mesi, come sappiamo, i turni del personale destinato alle pulizie dell’ospedale sono stati ridotti a sei ore (dalle ore 8 alle 11 e dalle 14 alle 17), rispetto alle precedenti 24 ore di copertura e ciò ha portato tantissimi disagi e malcontenti. Il direttore generale dell’ospedale, Giuseppe Longo ha così commentato: “Superato il problema del servizio di pulizia. Il prossimo passo è quello di avviare l’attuazione di quanto previsto dal Piano Ospedaliero Regionale”.

Speriamo che sia vero, questa volta.