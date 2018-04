CONTROLLI E MULTE IN CIRCUMVESUVIANA

Non è sfuggito ai pendolari più attenti, maggiori e più puntuali verifiche del titolo di viaggio, da parte del Personale addetto della CircumVesuviasna, in special modo sul treno direttissimo Napoli – Sorrento delle 15.11 Salire a bordo muniti del regolare biglietto, oltre che un valore economico, ha anche un valore morale, significa rispetto per sé stessi e per gli altri. Non è possibile che un’azienda come la CircumVesuviana così competitiva abbia problemi di bilancio a causa dei numerosi viaggiatori sprovvisti di biglietto; ci auguriamo che dopo anni di lassismo sia iniziata una nuova fase di controlli più assidui che ripristino la legalità sui treni. Proponiamo, se possibile, che in controlli avvengano già sulle banchine di attesa, così come avviene in molti paesi esteri.