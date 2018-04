CONCERTO ALL’ABBAZIA DI CAVA

Dagli inviati di Positanonews foto, video e impressioni della serata.

In una chiesa gremita già da molto prima del concerto, l’orchestra Olandese ha suonato con le note dell’anima, emozionando il pubblico per circa due ore. Ad aprire il concerto il Salve Regina, con solo il maestoso organo della chiesa suonato dal Maestro Russo.

“THE DUCTH SYMPHONIC WIND ORCHESTRA” IN CONCERTO ALL’ABBAZIA BENEDETTINA SS. TRINITA’ DI CAVA DE’ TIRRENI (SA) IL 28 APRILE 2018 ORE 20,30 – INGRESSO LIBERO

PER INFO: 347 1946957

La “Dutch Symphonic Wind Orchestra” compie un Grand Tour attraverso il Sud Italia per celebrare il suo 175° anniversario e terrà un concerto alla Badia di Cava.

Attualmente l’Orchestra è composta da 80 musicisti di età compresa tra i 15 e i 70 anni ed è diretta dal direttore d’orchestra Mr. Geert Mooren e suonerà alcuni pezzi accompagnati dallo spettacolare organo dell’Abbazia, diretto dal Maestro Virgilio Russo.

La Dutch Symphonic Wind Orchestra è stata fondata nel 1843 in Olanda. Inizialmente eseguendo sinfonie di Mozart, Beethoven e Sibelius e successivamente in pezzi contemporanei come quelli di Louis Toebosch e Henk Badings.

Nel 1993, hanno celebrato il loro 150° anniversario negli Stati Uniti. L’Orchestra è stata accolta molto bene dal pubblico di New York, Washington, Detroit e Pittsburg dopodichè si sono esibiti in Austria, Spagna, Cina ed Estonia.

La Dutch Symphonic Wind Orchestra ringrazia l’Abate Dom Michele Petruzzelli e la comunità dei monaci benedettini per la loro ospistalità e accoglienza.