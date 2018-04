Concerto al Buio ad Amalfi sabato 14 aprile 2018 alle ore 20,00. L’Antico Arsenale della Repubblica per una sera spegne le luci che valorizzano le sue suggestive volte in pietra viva per diventare spazio dilatato dalle tenebre e dominato dalla musica per pianoforte e violino.

Dopo aver registrato il tutto esaurito a Napoli e Roma per ben 16 edizioni, arriva ad Amalfi. il “Concerto al Buio” del violinista di fama internazionale Edo Notarloberti, componente del gruppo Ashram, e della pianista Martina Mollo. Una morbida luce accoglierà gli spettatori in sala, poi le luci caleranno fino a raggiungere il buio più totale. La capacità comunicativa della musica, uniti al viaggio sensoriale dentro il buio assoluto, fanno di questo concerto un evento unico. Ascoltare in questo modo la musica porta a stravolgere l’uso comune dei sensi; la perdita dei nostri abituali punti di riferimento ci consentirà di scoprire altre sensazioni e sperimentare nuove condizioni di ascolto.

Il concerto, organizzato dalla Local Emotions, è ad ingresso con ticket. I biglietti possono essere acquistati online ai sito www.localemotions.com

