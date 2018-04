Conca dei Marini, sospensione servizio rete idrica per perdita d’acqua

Molte località di Conca dei Marini dovranno fronteggiare una sospensione del servizio idrico, per un problema che si è segnalato in Via Torre, relativo a perdite d’acqua. Le zone che rimarranno a secco fino alle 14.00, sono già in queste ore Via Umberto, Via Roma, Via Petingolo, Via Grado, Via Liscia, Via del Porticato, Via Miramare, Via dei Naviganti, Via Lecina e Via Panoramica. Salvo imprevisti, quindi, nel primo pomeriggio dovrebbe essere ristabilita la normale fruibilità del servizio.