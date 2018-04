Conca dei Marini, petizione per chiudere la strada per Agerola – ANTEPRIMA

I cittadini di Conca dei Marini hanno lanciato una petizione per far chiudere ai non residenti la stradina per Agerola. Questo percorso che scendendo da Agerola e attraversa Conca dei Marini, fa risparmiare agli automobilisti quasi venti minuti per raggiungere Praiano e Positano arriva verso la Grotta della Smeraldo. La strada dovrebbe essere chiusa a breve, non si conosce ancora quando, perché si necessita dei tempi burocratici: i residenti, lamentando un invasione di auto, camion e mezzi hanno già raccolto le firme. La stradina, molto erta, funge da soluzione strategica per gli automobilisti provenienti da Agerola, perché gli permette di evitare l’ingorgo che si forma verso Amalfi, all’incrocio di Vettica.