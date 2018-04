Conca dei Marini – Lido Capo di Conca, mancato pagamento canone occupazione suolo pubblico: società presenta ricorso. Comune si difenderà in Tribunale

Si andrà in Tribunale per risolvere la vicenda che vede protagonista la società Capo di Conca Sas e il Comune di Conca dei Marini. Il tutto è riferito ad un avviso di accertamento per il canone di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo per il triennio 2013-2016 che l’amministrazione ha inviato alla società per contesta un parziale o mancato pagamento del Canone (il cosiddetto COSAP).

La società sopracitata decise di fare ricorso al Giudice Ordinario contro tale avviso di accertamento. E’ notizia recente che il responsabile del Servizio Finanziario del Comune ha ritenuto che l’Amministrazione debba

costituirsi in giudizio al fine di tutelare gli interessi dell’Ente. Ecco perché è stato autorizzato il Sindaco Frate a resistere nel giudizio originato dal sopracitato atto, nonché di affidare, all’Avvocato Giuseppe Matonti del Foro di Salerno, l’incarico per la rappresentanza e difesa del Comune di Conca dei Marini.