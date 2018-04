Conca dei Marini, ancora senza gestione il Teatro all’aperto della zona San Pancrazio. Il Comune ci riprova

Il Comune di Conca dei Marini ci riprova. L’amministrazione Frate proverà nuovamente ad affidare in gestione il Teatro all’aperto in zona San Pancrazio. Uno spazio davvero particolare e affascinante quello sito praticamente a picco sul mare nello splendido borgo della Costiera Amalfitana che nasce tra Amalfi e Praiano, ma che non ha mai trovato una gestione fissa negli ultimi anni. Ora il Comune ci riprova: ecco l’avviso pubblico per manifestazioni d’interesse finalizzato, appunto, alla gestione dello stesso.

“Il Comune di Conca dei Marini, in attuazione del principio di sussidiarietà, intende raccogliere manifestazioni d’interesse rivolte alla gestione per l’organizzazione di eventi e/o manifestazioni artistico-culturali presso il Teatro all’aperto sito in località San Pancrazio.

Possono manifestare interesse società, cooperative, enti ed associazioni che operano nel settore turistico, culturale ed artistico. Tali soggetti potranno anche associarsi, ai fini delle manifestazioni d’interesse, definendo i rispettivi contributi, oneri e proposte di utilizzo con riserva di individuare, in eventuali fasi successive, un referente unico nei modi e nelle forme richieste dalle norme vigenti.

La proposta oltre al progetto di gestione della struttura dovrà contenere anche l’offerta economica in relazione al tipo di proposta formulata. La proposta di gestione potrà anche prevedere eventuali interventi di adeguamento e miglioramento della struttura che saranno valutate dall’amministrazione comunale i cui costi saranno eventualmente detratti dal corrispettivo di gestione proposto.

Il periodo della gestione potrà riguardare l’arco temporale di anni tre. Resta a carico dell’affidatario la pulizia, la manutenzione ordinaria dell’intera struttura comprensiva degli spazi verdi e la responsabilità verso terzi durante la gestione degli eventi.

La manifestazione d’interesse, completa delle proposte che si propongono di realizzare, dovrà contenere l’indicazione delle modalità di organizzazione e gestione degli eventi. I soggetti interessati possono richiedere di effettuare apposito sopralluogo, previo appuntamento al n. 089/831301 – Ufficio relazione con il pubblico, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Le manifestazioni idonee che perverranno entro i termini stabiliti, saranno valutate da apposita commissione. L’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione della struttura, qualora ritenesse non adeguate le proposte pervenute o per altre ragioni di pubblico interesse. Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato:

– sul Sito Istituzionale del Comune di Conca dei Marini

– all’Albo Pretorio del Comune di Conca dei Marini

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo del Comune a mano, a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.concadeimarini@asmepec.it o tramite raccomandata A/R, in busta chiusa, sulla quale va specificato il nominativo del mittente e la dicitura “Manifestazione d’interesse per organizzazione e gestione eventi Teatro all’aperto” entro il termine delle ore 12,00 del giorno 20.04.2018”.