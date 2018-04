Comune di Sanza: domani 25 aprile solenne celebrazione in ricordo della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo

Una cerimonia semplice, per ricordare la storia e soprattutto per onorare quelle vite, troppo giovani, spezzate per la libertà del Paese.

In occasione del 73° anniversario della Liberazione, l’Amministrazione comunale di Sanza ha predisposto il programma per la celebrazione Festa del 25 aprile 2018. Alle 10,30 si svolgerà la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in piazza XXIV Maggio con la benedizione del parroco don Giuseppe Spinelli in presenza del Nob. Cav. Attilio De Lisa Referente presso gli uffici diocesani che fa capo al Vescovo di riferimento Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro.

Quindi alla presenza sia della locale Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Guerra (ANCR) capeggiata dal nuovo Presidente Nob. Cav. Attilio De Lisa (anche Referente Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di cui Presidente è il Prof. Antonio Landi esponendo la sua gioiosa stima e saluti) che sicuramente interverrà per dare onore a questo evento e data memorabile con la Bandiera Tricolore Italiana dell’Associazione di cui per la prima volta questa data onorata dallo stesso Comune (di cui il Sottoscritto già comunicato e invitati anche i 25 tesserati soci locali compreso direttivo e dovuti ringraziamenti anticipati) che dei rappresentanti del Centro Sociale Anziani (qualche anno fa denominato Circolo dell’Anziano), il sindaco e l’amministrazione comunale, alla presenza del Comandante della locale Stazione Carabinieri, il Luogotenente Antonino Russo, ricorderanno il 73° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista.

“Il 25 aprile 1945, ovvero il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI), guidato tra gli altri da Sandro Pertini, che oltre trent’anni dopo divenne Presidente della Repubblica, proclamò l’insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti – ha affermato il vicesindaco Antonio Lettieri – in quella data venne indicato alle forze partigiane di passare all’azione colpendo i presidi fascisti e tedeschi ancora presenti e imponendo loro la resa, prima dell’arrivo degli Alleati. In quei giorni, vennero liberate le principali città del Nord, poi il 3 maggio si poté dichiarare conclusa la guerra, con la resa delle forze nazifasciste”.

Inoltre arriva un caloroso saluto alle autorità locali da parte del Nob. Cav. Attilio De Lisa che sicuramente lo vedrà presente e coinvolto da Presidente in ogni manifestazione di questo genere al rispetto dello Statuto Nazionale quindi con la sua serietà per dare grande valore ed omaggio non solo ai suoi Eroi Caduti in Guerra ma anche al Patriota Carlo Pisacane deceduto a Sanza il 2 luglio 1857.

Infine da buon cattolico cristiano praticante la vicinaza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.