Circumvesuviana info point fra Sorrento e Vico Equense fino a Castellammare per la funivia del Faito , ma i writers imbrattano un treno

Notizie buone e brutte per i treni della Circumvesuviana . Info point per i turisti sul Faito nelle stazioni della Circum e un ufficio per il Parco dei Monti Lattari. E’ questo l’esito di un patto tra il presidente del Parco Tristano dello Joio e Umberto de Gregorio a capo dell’Eav la società che gestisce i trasporti. Gli info point saranno previsti quindi nelle stazioni della Circum sul tratto Napoli-Sorrento e nella stazione superiore della Funivia del Faito. L’iniziativa trae origine dall’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, che ha siglato un protocollo d’intesa con l’Eav, redatto dall’ingegnere Mario D’Avino, al fine di promuovere e valorizzare il territorio compreso nella penisola sorrentina, incrementare l’utenza turistica sulle linee aziendali dell’Eav a servizio del suddetto territorio e sostenere lo sviluppo di ulteriori forme di collaborazione che le parti potranno individuare nel corso dell’attuazione del progetto. L’Eav ha autorizzato l’Ente Parco ad installare gli info point nelle stazioni di Napoli-Piazza Garibaldi, Ercolano Scavi-Vesuvio, Pompei Scavi, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e nella stazione della Funivia del Faito, concedendo, tra l’altro, l’uso del locale commerciale ubicato all’interno della stazione di Castellammare di Stabia, da adibire ad ufficio informazioni del Parco. Mentre si gioisce per il positivo , e facciamo i complimenti. Un treno della linea Circumvesuviana è stato totalmente imbrattato questa notte mentre si trovava presso la stazione di Porta Nolana, a Napoli. Questa volta, però, è un messaggio provocatorio quello lasciato da parte dei writers nei confronti dell’Eav. Sulla fiancata del treno, infatti, è stata dipinta la scritta: “Vesuviana vuoi sposarmi? Il tuo amatissimo writer”. Un messaggio chiaramente provocatorio nei confronti dell’azienda di trasporti.

“Hanno imbrattato tutti i vagoni creando disagio perché il treno non può circolare se prima non vengono puliti almeno i finestrini – ha spiegato Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav -. Vedremo le telecamere, ma i vigliacchi spiritosi che si sono resi protagonisti di tutto ciò saranno certamente incappucciati. Ci tenevo però a dire a questi writers che loro sono i nemici degli utenti dell’Eav e sono dei vandali”.