Circuito Trail Campania, Francesco De Riso, Trail delle Ferriere, Valle delle Ferriere

Lo spettacolare Trail delle Ferriere il 15 aprile 2018 è la terza tappa del Circuito Trail Campania. La novità di questa settima edizione è una leggera rivisitazione del percorso, per la quale il tracciato sarà più lungo di alcuni chilometri.

La competizione si dipana tra il centro cittadino di Amalfi ed il suo corollario di monti, su per le pendici del Lattari. Il dislivello è di 920 metri, tra scale e salite, creste con paesaggi mozzafiato. Non sono da meno i passaggi attraverso scenari unici ed irripetibili, come la bellissima riserva della Valle delle Ferriere tra cascate ed antichi mulini, ed i caratteristici terrazzamenti verticali che si aprono alla scalata dinamica dei runner. Il valore tecnico e sportivo della competizione è data dal tipo di percorso, articolato tra scale, sentieri, salite e discese ripide, alle cui variazioni, unite alle variazioni tra il fondo stradale e il fondo sterrato, l’atleta deve adattare la propria corsa

Per questa competizione si attendono numerosi partecipanti, dato che detiene il record di partecipanti per il Circuito Trail Campania su singola distanza con oltre 300 iscritti. Per info ed iscrizioni on-line , basta visitare il sito Trail Campania.

Amalfi è la sola città ad ospitare due tappe del Circuito, confermando la sua posizione di assoluta rilevanza nel panorama del trail italiano ed internazionale. La seconda tappa è quella del Rupert’s Trail, che nel 2018 diventa Urban Night Race, una novità assoluta in Campania.

Citta’diAmalfi.it