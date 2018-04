Cinquantenne di Angri muore in carcere a Salerno I carabinieri indagano per accertare le cause del decesso

SALERNO – Muore in carcere, aperta un’inchiesta. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso del cinquantenne A. B. di Angri, pluripregiudicato per rapina ed altri reati, detenuto al carcere di Salerno. L’uomo, ieri, aveva accusato un malore all’addome, molto forte tanto da essere trasportato in ospedale al Ruggi di Salerno.

Dopo un esame diagnostico era stato riportato in carcere. Poche ore dopo, questa notte, il drammatico decesso. Stamattina i carabinieri della compagnia di Salerno hanno sequestrato la cartella clinica per stabilire eventuali responsabilità nel decesso del cinquantenne di Angri.

Salvatore De Napoli la Citta