CILENTO Buonabitacolo, dimesso dal Saut torna a casa e muore

BUONABITACOLO – Gabriele Orlando, 63 anni, cuoco di Buonabitacolo, ha perso la vita ieri mattina in seguito a un malore. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione perché ritengono che la morte del loro congiunto possa essere stata causata dalla negligenza dei medici che lo hanno visitato poco prima della morte. Orlando in mattinata si è sentito male e per tranquillizzarsi si è recato al Saut di Padula dove i medici in servizio lo hanno visitato e mandato a casa. Il sessantatreenne è riuscito a raggiungere la sua abitazione in via Casale a Buonabitacolo e dopo poco si è sentito nuovamente male. Questa volta a nulla sono valsi i soccorsi ed i tentativi di rianimarlo perché il suo cuore aveva cessato di battere. I familiari sempre ieri hanno deciso di sporgere denuncia per fare chiarezza sulle cause della morte di Gabriele e capire se la stessa poteva essere evitata dopo che era stato al Saut di Padula e dimesso senza alcuna particolare indicazione. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Lagonegro ha aperto un fascicolo, l’ipotesi di reato potrebbe essere quella di omicidio colposo.

Erminio Cioffi LA CITTA