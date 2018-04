Chi l’ha Visto? Appello per Nicola Marra. Cosa è successo dopo l’uscita dalla discoteca a Positano? I due interventi del 118

Rimangono tanti misteri che neppure la trasmissione della Sciarelli riesce a svelare. Lilly Viccaro Theo con i suoi operatori non è riuscita a far parlare nessuno, tantomeno le due ragazze e gli amici , di cui alcuni si dice figli di politici importanti, pare uno di Agerola, e di una funzionaria di Sorrento , insomma oramai ogni giorno sembra uscire qualcosa di nuovo, con Positanonews abbiamo fatto di tutto .

Si parlava anche di risse in discoteca quella sera, ma non è vero. Come abbiamo spiegato per le risse si procede d’ufficio, e non vi è alcun procedimento in tal senso. Ma gli interventi del 118 e le ambulanze con la croce rossa ci sono stati, pare alle 3 e alle 5 notte, cioè proprio prima e dopo il momento che è scomparso Nicola Marra. Un tafferuglio, all’esterno della discoteca, e una ferita alla testa per una scivolata, situazioni di afflusso notevole. Era la serata di Pasqua abbastanza normale che vi fosse casino , poi era pure chiusa l’ Africana di Praiano, che per le condizioni meteo avverse preferì non aprire proprio.

Dunque c’era tantissima gente, come abbiamo già detto per gli afflussi ci sarebbe dovuto essere un maggior controllo, ma in genere c’è con la stagione turistica inoltrata, una Pasqua venuta troppo presto , diciamo, non ha fatto pensare a tanto afflusso.

In ogni caso all’interno stesso del Music non potevano normalmente riuscire a sapere che succedesse a ogni persona che entrava li, ma gli amici si Chi l’ha Visto? Ha lanciato un appello a chiunque abbia visto Nicola Marra a Positano dopo essere stato ripreso dalle telecamere e prima che cadesse nel dirupo. Non si conoscono ancora le modalità della sua morte ma, secondo Chi l’Ha Visto, i vari testimoni che lo hanno visto uscire nella sera della tragedia dal locale On the Rocks ricordano come fosse visibilmente alterato dall’alcool.

Durante la trasmissione, inoltre, vengono mostrate le foto pubblicate dalla pagina Facebook del locale. Stando al programma Rai è Riconoscibile il volto del ragazzo, e sottolineano come ci sono dei messaggi di critiche dai lettori della pagina perchè non c’è stata nessuna parola di cordoglio per l’accaduto. Un particolare al quale poi i proprietari hanno replicato agli stessi commentatori sulla pagina Facebook.

«Nico è solo stato estratto a sorte quella maledetta domenica, come ce ne sono stati tanti altri e come purtroppo tanti, molti, ce ne saranno ancora», le parole strazianti scritte dal padre Antonio Marra.

«Sembrava un campo di battaglia – ricorda – con decine e decine di ragazzi che girovagavano semicoscienti, vestiti a malapena con camicie sudate e abiti leggeri, nel freddo della tarda notte. Chiazze di vomito dappertutto». È l’uscita all’alba dai locali della movida notturna di Positano. «Maledetto e spaventoso alcol. Ma perché tutto questo?».

Questo dice il padre che stando a quanto riferiscono è arrivato a Positano verso le 10 quando era finita la serata e gli strascichi della serata stessa. ma di cosa è successo quella notte nessuno sa niente con certezza. Il suo è uno sfogo, una denuncia, il dolore di un genitore che perde un figlio.

Stando ai fatti non ci sono state queste risse, ma due interventi del 118 con la Croce Rossa, e sicuramente non è poco. Va sicuramente fatto di tutto per rendere la “Movida sicura”. Come già detto suggeriamo di fare come si fa per le partite di calcio, presidio sanitario e di pubblica sicurezza. Non si può impedire il divertimento notturno, come non si possono impedire le partite di calcio. Ma si devono prevedere misure di sicurezza e sanitarie per il divertimento notturno come per le partite di calcio, Arrivano centinaia e migliaia di persone qui, a Praiano, Amalfi, Sorrento e ovunque ci sia una serata da by night. Questo è il punto.

Ma torniamo a noi Ci sono tanti punti che non collimano . Lui sembrava sconvolto da cosa e da chi non si sa. Una telefonata? Un diverbio? Chi lo sa. L’unica cosa certa è che sale da solo dalla spiaggia , arriva alle 4 e un quarto circa in Piazza dei Mulini poi le telecamere lo seguono in via Cristoforo Colombo che si toglie la camicia e poi arriva alla Sponda dove teneva l’auto , in una zona d’ombra dalle telecamere.

Qui poteva esserci qualcuno? Ha fatto qualcosa vicino alla macchina , ha cercato di aprirla? E’ poi risalito, sempre non ripreso dalle telecamere per Via Kempff e il Cimitero, poi la Selva e da li è precipitato.

Nico sarebbe morto sul colpo, sbattendo la testa dopo una caduta lungo il sentiero sul quale si stava inerpicando, e sarebbe poi scivolato per una ventina di metri fino in fondo alla vallata, dov’è stato recuperato la mattina dopo.

Il corpo era nascosto dalla vegetazione solo un raggio di sole illuminandolo lo ha fatto venire alla luce, steso, sembrava dormisse. Era senza camicia e senza scarpe. Quelle scarpe bianche poi nessuno le ha trovate, ne cercate.

Gli uomini dell’arma dei Carabinieri della stazione di Positano e della Compagnia di Amalfi hanno indagato in tutte le direzioni, la Procura di Salerno, dopo l’autopsia, non ha ancora preso nessuna decisione.

Ma se non emergono fatti nuovi, se gli amici e le amiche, non dicono niente o non sanno niente, rimarranno tanti misteri e una giovane vita spezzata.

Sono tanti i post su Facebook della pagina di Chi l’ Ha visto che dicono ”

Come mai non se ne sono accorte loro e gli amici , perchè non lo hanno seguito e rincorso, perchè non hanno chiamato il 118?

A queste domande forse non avremo mai risposta.

Riposa in pace Nicola.