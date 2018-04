Charter, vinto definitivamente il ricorso al Tar

Buone notizie per i charter di Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana: è stato vinto il ricorso al Tar di Napoli, riguardo alla circolare ministeriale del 2017, che prevedeva il capobarca per i diportisti. Secondo il testo della sentenza, i principali punti che hanno portato alla vittoria dei ricorrenti sono stati la mancata estensione dell’ordinanza ad altre tipologie di compagnie di navigazione e la mancanza dei tempo per l’adeguamento alle nuove indicazioni ministeriali. Intanto, l’Assocharter, l’associazione di categoria a tutela dei piccoli noleggiatori si rende comunque disponibile a collaborare con le istituzioni, anche alla luce dell’esito della sentenza, emessa dal giudice amministrativo. Ecco la nota firmata dal presidente di Assocharter, Stefano Rossi.

“La nostra associazione fin dall’inizio si è posta nei confronti delle istituzioni e delle forze dell’ordine tutte con assoluto rispetto. Pur nella diversità dei ruoli principio fondante della nostra organizzazione è stato e rimane la ricerca del dialogo e della collaborazione, convinti che l’uno e l’altra siano gli strumenti migliori per perseguire il bene comune. Non abbiamo quindi nulla in comune con coloro che confondono la critica con il dileggio, che urlano perché non sanno ascoltare. Prendere le distanze da costoro non ci basta. Per questo ferma ed incondizionata é la nostra condanna che esprimiamo in uno con la più convinta solidarietà a tutti coloro che sono stati oggetto di affermazioni ingiuriose quanto inutili, perfetto riflesso del grado di civiltà di chi le ha pronunciate. Continuerà la nostra ricerca di confronto e di dialogo costruttivo con le istituzioni nella assoluta convinzione che presupposto necessario per svilupparle sia il rispetto per i propri interlocutori.”