Charlotte Vega e i Bastardi di Pizzofalcone gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento sui Social di Positanonews. Stiamo seguendo sul nostro giornale online , il primo della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana da 14 anni su internet, un’istituzione, la quarantesima edizione degli “Incontri”.

Non seguiamo il classico taglio dell’intervista sulla tecnica ed interpretazione, questa la lasciamo agli addetti del settore, che pure riportiamo sulla nostra testata. Noi puntiamo sul “territorio” e sulla valenza di questi eventi sul “turismo”, quindi rilanciati sui nostri “social”, dalla pagina facebook di oltre 60 mila fans ( 60.000) , oltre ai gruppi, twitter, instagram , google plus e il canale You Tube Positanonews TV.

Il programma degli INCONTRI come i MIGLIORI EVENTI delle coste della Campania li trovate su Positanonews EVENTI , un calendario dettagliato ed evoluto performante fra i migliori del Sud Italia come impostazione , adatto ai nostri lettori e ai turisti e amanti di questo territorio. Chiunque può segnalare un evento che verrà inserito e per chi vuole evidenziarlo può fruire del nostro network per promuoverli. Intanto godiamoci gli Incontri del Cinema con il Cinema Inglese Sorrento ha un particolare feeling

