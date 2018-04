Champions League, la Roma pesca il Liverpool in semifinale. Bayern Monaco sfida il Real Madrid

Sarà il Liverpool di Jurgen Klopp la prossima avversaria della Roma in Champions League. Dopo l’impresa colossale contro il Barcellona, la squadra di Eusebio Di Francesco, ultima squadra rimasta in Europa a rappresentare l’Italia, affronterà i Reds per una semifinale che si preannuncia sicuramente emozionante. L’urna di Nyon ha parlato intorno alle ore 12: le squadre si affronteranno il 24 e 25 aprile (gare di andata) e 1° e 2 maggio.

Una battaglia che evoca la famosa finale di Coppa campioni 1983-84, sfida vinta dagli inglesi ai rigori, e soprattutto vedrà l’attaccante Mohamed Salah affrontare proprio la sua ex squadra. Una dura sfida che però potrebbe portare la Roma ad una finale storica contro Bayern Monaco o Real Madrid. Sì, perché l’altra finale vedrà i campioni di Germania affrontare la squadra che ha eliminato tra mille polemiche la Juventus.