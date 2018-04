Champions League, folle rimonta della Roma: i Gladiatori affossano il Barcellona

Una vera e propria impresa che verrà ricordata per molto tempo. La Roma di Eusebio Di Francesco ha asfaltato il Barcellona nella gara valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League ed ha conquistato la semifinale del torneo ribaltando il 4-1 dell’andata. In virtù della rete segnata fuori casa, i giallorossi hanno passato il turno contro ogni aspettativa.

Un 3-0 secco, che lascia poche recriminazioni agli spagnoli visto il dominio della Roma. In gol nel primo tempo Edin Dzeko che su assist di De Rossi fretta Ter Stegen. Dopo alcune occasioni mancate con Schick, nella ripresa arriva il raddoppio con De Rossi che dagli undici metri firma il 2-0 dopo il fallo di Piqué ai danni di Dzeko. Sembra il preludio dell’impresa: quando mancano solo otto minuti al fischio finale, il colpo di testa vincente di Manolas che firma il 3-0 finale per una qualificazione storica.