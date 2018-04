Champions, per la Juve un Real freschissimo. Roma: Barça senza guai

Martedì sarà Juve-Real Madrid, mercoledì Barcellona-Roma. Le due avversarie peggiori che potessero capitare alle italiane rimaste in Champions. Scopriamo come stanno le due corazzate di Spagna.

REAL, ALL IN CHAMPIONS — Tutto tranquillo dalle parti dei blancos. Zidane ormai da tempo ha dovuto rinunciare a lottare per la Liga, per cui può concentrare tutte le risorse sulla Champions. Nell’ultimo turno di campionato (vittoria per 3-0 sul campo del Las Palmas) il tecnico del Real ha risparmiato diversi giocatori: fuori Cristiano Ronaldo, non convocati neanche Sergio Ramos, Isco, Kroos e Marcelo oltre allo squalificato Carvajal. Grande protagonista è stato Bale, autore di una doppietta (di Benzema su rigore l’altro gol), ma il gallese difficilmente partirà dal 1′ a Torino vista l’ampia gamma di soluzioni a disposizione e il momento straordinario che sta vivendo Isco.

BARCA, MESSI C’E’ — L’universo giallorosso sperava legittimamente che l’infortunio di Leo Messi gli impedisse di giocare mercoledì sera. Ma la Pulce è entrata in campo al 13′ della ripresa a Siviglia e ha pure timbrato il gol del 2-2 finale all’89’. Il fuoriclasse argentino ci sarà, così come Sergio Busquets, che si era infortunato il 14 marzo col Chelsea e che potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra in tempo per rientrare mercoledì. Se come sembra l’equilibratore del gioco di Valverde dovesse farcela, l’unico indisponibile sarebbe il terzino sinistro Digne, tra l’altro un ex giallorosso.

Gasport