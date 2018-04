CERCO OFFRO LAVORO COMPRO E VENDO AFFITTASI SUL MERCATINO DI POSITANONEWS Potete inserire il vostro annuncio qui IN QUESTO LINK e andrà nel mercatino per renderlo più visibile con articoli vi sono degli spazi pubblicitari con redazionali da 50 euro sul giornale online più visto della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina che andranno viralizzati su tutte le nostre pagine facebook, twitter e linkedin mandate via mail a info@positanonews.it