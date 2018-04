Cerchiamo una casa per Argo

Sant’Agata Si tratta di un maschio sterilizzato e vaccinato di poco più di un anno.

Piccolo di 8 kg , purtroppo la signora che adesso lo tiene non può più mantenerlo…

È un meticcio di intelligenza fuori dal comune si chiama argo. Ama molto passeggiare per cui non è adatto per chi vuole tenerlo solo in casa.

Per info contattare Pasquale 3348355009