Cava de’ Tirreni: truffa e falsi pellegrinaggi per San Pio

Gite e pellegrinaggi per San Giovanni Rotondo venivano pubblicizzati come solito con affissioni per la città, ma questa volta i viaggi per San Pio erano in realtà fonte di raggiro. Due donne di Cava de’ Tirreni, hanno scoperto a loro spese la truffa: come riportato da La Città M. A. e P. M., residenti in via Filangieri, erano desiderose di far visita al luogo Santo, si sono recate all’agenzia di viaggi Sorrentino di corso Giuseppe Mazzini per chiedere informazioni sulla gita, indicando il nome D. Sorrentino, presente sulle locandine.

La gita, secondo le informazioni truffaldine, si sarebbe svolta a partire dal 22 aprile, salendo alle 7 di mattina su un autobus che avrebbe atteso loro e gli altri malcapitati gitanti in via Gaudio Maiori, dove si trovano i locali del consorzio. Il contatto della promozione era infatti sconosciuto all’agenzia Sorrentino, che ha messo al corrente le signore dell’inesistenza di una gita programmata per San Giovanni Rotondo, palesandosi così i sospetti di raggiro.