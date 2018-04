Cava de Tirreni grande solidarietà per Isabella Ortiz

Cava de’ Tirreni. Grande solidarietà per aiutare la piccola Isabella Ortiz, una bambina di appena tre anni alla quale è stato diagnosticato un tumore al cervello. Anche se da qualche anno vive a Manchester, la bambina è legatissima alla città metelliana in quanto la madre, Assunta Trapanese, è nativa della frazione Sant’Arcangelo. Nello specifico, alla piccola lo scorso anno è stato diagnostica il Dipg, ovvero un tumore che insorge nel tronco encefalico, l’area in cui il cervello si collega al midollo spinale che controlla le funzioni vitali. Al momento non ci sono cure mediche per combattere contro questo tipo di tumore, impossibile anche un’asportazione chirurgica in quanto provocherebbe danni cerebrali ingenti se non fatali. L’unica alternativa è quella di provare dei trattamenti sperimentali eseguiti in poche cliniche specialistiche e provare così a prolungare l’aspettativa di vita della piccola Isabella. Anche se i dottori inglesi hanno consigliato ai genitori di vivere pienamente gli ultimi momenti con lei e di farne tesoro, in quanto non ci sarebbe più nulla da fare, Assunta Trapanese e Victor Ortiz ovviamente non vogliono arrendersi. In un primo momento i genitori avevano optato per una clinica specializzata in Messico che prevedeva il trattamento delle cellule tramite immunoterapia, ma che ha un costo di circa 350mila sterline, ovvero intorno ai 400mila euro, poi si sono rivolti ad un’altra clinica a Londra poiché dagli ultimi esami è emerso che la massa tumorale ha ricominciato a crescere. Per questo hanno deciso di proseguire con il trattamento chemioterapico. Nei giorni scorsi Isabella è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, per inserire nel suo cervello dei tubicini e permettere così alla chemioterapia di colpire il tumore direttamente nella zona interessata. L’inizio di queste costose cure è stato possibile grazie alla solidarietà e all’aiuto che la sua famiglia ha ricevuto da Cava de’ Tirreni ed in particolar modo della frazione di Sant’Arcangelo, con il parroco don Giovanni Pisacane in prima linea. Nelle scorse settimane è partita una vera e propria gara di solidarietà che, con il passare dei giorni ha varcato i confini cittadini. Associazioni, scuole, parrocchie e tifoserie (anche storicamente rivali) e semplici cittadini hanno permesso di raccogliere una somma che supera i 30mila euro.