Cava de’ Tirreni. Gomme sfregiate alle auto, nel mirino anche i veicoli di sindaco e vice. Scatta il divieto di dimora per un 50enne

Cava de’ Tirreni. Nel mese di dicembre, nella stessa notte, aveva bucato le ruote dell’auto del sindaco e del vicesindaco, come ritorsione per non aver ricevuto i favori richiesti. La stessa «lezione» l’aveva impartita a diversi imprenditori cavesi che non gli avevano dato un posto di lavoro, ai commercianti cui aveva chiesto soldi e addirittura ai suoi familiari, che non avevano accettato accordi sui beni di famiglia. Ieri gli agenti del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Marzia Morricone, hanno fermato il buca pneumatici seriale. Si tratta di un pregiudicato cavese, Biagio Mosca, di 50 anni, resosi responsabile dei reati di danneggiamento con arma bianca, estorsioni e lesioni. Nei suoi confronti l’autorità giudiziaria ha emesso la misura cautelare personale di divieto di dimora nel comune di Cava de’ Tirreni, per evitare che l’uomo possa continuare la sua attività dilettuosa seriale. Nella stessa giornata di ieri è stato accompagnato fuori dalla città. Ad incastrarlo è stato il ritrovamento del grosso punteruolo usato per bucare gli pneumatici. Secondo la ricostruzione della polizia, le indagini sono iniziate nel mese di dicembre dopo l’episodio ai danni del sindaco Vincenzo Servalli e del vicesindaco Nunzio Senatore, cui furono bucate nella stessa notte le quatto ruote delle loro auto. Gli investigatori hanno avviato un’articolata attività info-investigativa, raccogliendo denunce da parte di diverse persone che avevano subito analoghi danneggiamenti alle loro auto. Una lunga striscia di «attentati» inspiegabili che aveva creato notevole allarme nella cittadinanza. Gli agenti hanno così unito i tasselli del puzzle: le testimonianze delle vittime, l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e l’attività di riscontro che ha consentito di recuperare il grosso punteruolo, usato per bucare gli pneumatici. Tutti gli indizi hanno portato ad identificare Mosca come l’autore degli attentati. A quanto si apprende l’uomo si è reso responsabile di numerosi reati: danneggiamento delle auto del sindaco e del vicesindaco per ritorsione per certi favori richiesti e non ricevuti, danneggiamento nei confronti di imprenditori cavesi che non gli avevano procurato il posto di lavoro richiesto, estorsione ai danni di commercianti della città per garantirsi piccole somme di denaro e verso gli stessi familiari sia per accaparrarsi soldi che per indurli ad accettare accordi sui beni di famiglia. (Simona Chiariello – Il Mattino)