Castellammare di Stabia. Recuperata e salvata una tartaruga marina, aveva ingerito un amo da pesca

Questa mattinata i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, guidati dal comandante Guglielmo Cassone, hanno recuperato e salvato una tartaruga marina della specie “caretta caretta” che aveva ingerito un amo da pesca. E’ stato un cittadino a segnalare alla Sala Operativa della Guardia Costiera la presenza dell’animale in evidente stato di difficoltà. La tartaruga, una volta recuperata, è stata trasferita presso la stazione zoologica “Anthon Dohrn” di Napoli, specializzata nella cura delle tartarughe marine. Ora l’animale dovrà affrontare un periodo di riabilitazione, a seguito del quale verrà rimessa in libertà. Il comandante Guglielmo Cassone ha sottolineato come le tartarughe marine siano monitorate da anni per evitare che finiscano nelle reti dei pescatori o che muoiano a causa dell‘inquinamento delle acque del mare o dei fiumi che sfociano in esso.