Castellammare di Stabia (NA). Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”. Conferenza stampa sulla rassegna di musica, teatro, letteratura e arte “DOMUS STABIAE – ARTE IN STABIA”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Conferenza stampa sulla rassegna di musica, teatro, letteratura e arte DOMUS STABIAE – ARTE IN STABIA.

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

REGIONE CAMPANIA

RAVELLO CREATIVE LAB

presentano

DOMUS STABIAE – ARTE IN STABIA

Rassegna di musica, teatro, letteratura e arte

(P.O.C. Campania 2014-2020 – Linea Strategica 2.4, Azione 2)

Conferenza stampa di presentazione della rassegna DOMUS STABIAE – ARTE IN STABIA (Castellammare di Stabia, 1° – 18 maggio) che si svolgerà il 27 aprile 2018, alle ore 12.00, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Castellammare di Stabia, in piazza Giovanni XXIII.

La conferenza sarà trasmessa in diretta Fb dal profilo del Maestro Giuseppe Di Capua, direttore artistico della rassegna.

Saranno presenti alcuni degli artisti in cartellone.

Maurizio Vitiello

