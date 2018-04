Castellammare di Stabia (NA). Palazzo Reale di Quisisana. Partecipazione straordinaria di PEPPE BARRA in “LI SARRACINI ADORANO LU SOLE”, il 1° maggio 2018, ore 21.00.

Articolo di Maurizio Vitiello – Alla Reggia di Quisisana partecipazione straordinaria di PEPPE BARRA in “LI SARRACINI ADORANO LU SOLE”, il 1° maggio 2018, ore 21.00.

COMUNE DI

CASTELLAMMARE DI STABIA

REGIONE CAMPANIA

presentano

MARINA BRUNO & LA DIRINDINA

con la partecipazione straordinaria di PEPPE BARRA

in

LI SARRACINI ADORANO LU SOLE

1° maggio 2018, ore 21.00

Reggia di Quisisana

Castellammare di Stabia

Un colto e appassionato viaggio nel repertorio musicale partenopeo.

Li sarracini adorano lu sole, concerto di Marina Bruno e la Dirindina con la partecipazione straordinaria di Peppe Barra, siglerà l’anteprima della Rassegna DOMUS STABIAE – ARTE IN STABIA, promossa dal Comune di Castellammare, in collaborazione con la Regione Campania grazie al P.O.C. Campania 2014-2020 e affidata alla realizzazione di Ravello Creative Lab.

Martedì 1° maggio alle ore 21.00 a Palazzo Reale di Quisisana questi interpreti musicali daranno vita a uno spettacolo che, grazie anche a un quintetto di raffinati solisti in ambito barocco, si snoda lungo il percorso della tradizione napoletana, dalle villanelle del XVI° e XVII° secolo alle tarantelle ed alle moresche tipiche del sud Italia, fino a rivolgere l’attenzione al più ampio repertorio della musica antica italiana vocale e strumentale.

Brani come Li sarracini adorano lu Sole, Ricciulina, La Carpinese, Madonna nun è cchiù, Lu guarracino, Villanella che all’acqua vai regaleranno il loro fascino nella cornice di quella Reggia che fu la dimora degli Angioini e degli Aragonesi, luogo-simbolo della lussureggiante collina dove Boccaccio ambientò la sesta novella della Decima Giornata del Decamerone.

Marina Bruno, cantante stabiese cresciuta alla scuola di Roberto De Simone, ha frequentato in oltre trent’anni di carriera i repertori più disparati, all’insegna di un raffinato eclettismo e di una inconfondibile originalità interpretativa.

Li sarracini adorano lu sole, che riprende nel titolo il celebre brano emblematico del recupero etno-musicologico della tradizione campana che caratterizzò gli anni ’70 del Novecento, è un format che prende l’avvio dalle villanelle del XVI° e XVII° secolo alle tarantelle ed alle moresche tipiche del sud Italia fino ad arrivare al più ampio repertorio della musica antica italiana vocale e strumentale. Fondamentale nel concerto l’apporto di un quintetto di esperti solisti che si destreggiano con perizia in ambito barocco.

Questo progetto di grande eleganza si arricchisce della carica passionale e dello stile inimitabile di Peppe Barra, artista che in tutta la sua lunga carriera ha attraversato mirabilmente musica e teatro. Dalle sonorità del barocco alla world music, Peppe Barra è l’interprete di una tradizione che sa incontrare l’innovazione e sa fondere mirabilmente cultura alta e cultura popolare.

Lo spettacolo è una produzione MB CONCERTI.

Artisti

Marina Bruno (voce)

Peppe Barra (voce)

Sergio Lella (flauto dritto, traversiere)

Michele De Martino (mandolino e mandola)

Giuseppe Petrella (chitarra barocca, tiorba)

Gioacchino De Padova (viola da gamba)

Paolo Cimmino (percussioni e tamburi a cornice)

Repertorio

Ricciulina

Li saracini adorano lu sole

Madonna nun è cchiù

Lu guarracino

Sia maledetta l’acqua

Villanella c’all’acqua vai

Capona

Si te credisse

La carpinese

Lu suricillo

Tarantella di San Michele

Boccuccia de no pierzeco

Segnala Giuseppe Di Capua, il direttore artistico della kermesse Domus Stabiae:

“Questa città trasuda bellezza da millenni ed ha visto tra i suoi figli un numero incredibile di attori, cantanti, registi, compositori, pittori. Il sogno di ogni stabiese è quello di vedere Castellammare tornare a risplendere attraverso l’architettura, la natura, l’arte, la storia. Noi ci stiamo provando con questo ciclo di eventi che abbiamo costruito, sfidando anche i tempi ristretti di realizzazione. E, per far scoprire i nostri tesori anche agli altri, stiamo lavorando intensamente con il Comune e la Soprintendenza Archeologica per offrire un cartellone ricco di appuntamenti nelle location più belle della città, che annunceremo subito dopo quest’anteprima.”.

L’ingresso al concerto Li Sarracini adorano lu sole è gratuito (capienza 200 posti) e la prenotazione è obbligatoria via mail all’indirizzo infodomustabiae@gmail.com

Sarà disponibile dalle ore 19.30 un servizio navetta che partirà dal parcheggio delle Antiche Terme.

Spettacolo e rassegna da non perdere.

Maurizio Vitiello

