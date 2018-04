Castellammare Il sindaco Pannullo farebbe posto a Loredana Strianese per la sua successione

Castellammare. Pd diviso fra due leadership: il segretario Corrado annuncia l’avvio delle consultazioni interne sulle liste elettorali e chiede unità al partito, il sindaco uscente Pannullo, però, risponde rifiutando il tavolo di confronto. Fra di loro il profilo di Loredana Strianese, docente universitario ed ex assessore della giunta di centro destra di Luigi Bobbio. Pannullo vedrebbe lei come candidata e anche su questo nome la frattura fra i due non si compone.

Dopo il week end francese, che ha visto il segretario del partito democratico Nicola Corrado impegnato in un viaggio a Nizza dove si è prodotto in una diretta streaming dalla cittadina francese presa a modello, è il tempo di pensare alle liste e ai nomi da presentare entro il 10 maggio prossimo.

Per questo motivo, Corrado annuncia: «Ascolterò i membri del coordinamento, della segreteria, dipartimento ma anche i consiglieri e il sindaco uscente. Apertura massima a tutti». L’appello di Corrado perché alle consultazioni interne partecipino tutti è un passo importante che potrebbe unire attorno allo stesso tavolo anche gli ex consiglieri uscenti, rimasti finora fedeli all’ex sindaco Antonio Pannullo.

I due leader del Pd guidano correnti opposte e ancora oggi, nonostante l’apertura di Corrado, non sono pronti per convivere nello stesso progetto politico. «La frattura con certi modi di fare politica è insanabile commenta il sindaco uscente Pannullo avevo tenuto lontano dalla mia azione amministrativa un personale politico che aveva già segnato in maniera pessima la storia di questa città e oggi non mi piego, per rispetto alla mia dignità personale e politica, all’ennesimo pastrocchio che si vorrebbe fare».

A nulla serve il richiamo all’equilibrio di Corrado, la strada di Pannullo e dei suoi fedelissimi è delineata. «L’unita così come da sempre prospettata, oggi è un disvalore se significa come immagina qualcuno di mettere insieme tutto e il contrario di tutto. Ho prospettato all’indomani del 4 marzo un percorso politico in città ed oltre la città con il Pd ed oltre il Pd e sono convinto che quella sia la strada giusta».

La strada indicata dal sindaco uscente è quella di un progetto trasversale che possa unire le anime del Pd ma anche figure professionali che non arrivano dal mondo del centro sinistra. Un nome adatto a questa idea è quello di Loredana Strianese, docente universitario ed ex assessore della giunta di centro destra di Luigi Bobbio tra il 2010-2012, che oggi si dice propensa ad un «un progetto trasversale, in un’ottica di programma e di laboratorio. Sarebbe bello ha dichiarato Strianese – essere coesi su una visione di larghe intese».

La docente potrebbe essere la figura che il Pd sta cercando e che farebbe fare un passo indietro a Pannullo che sarebbe pronto a lasciare la candidatura se fosse la Strianese a prendere il suo posto. Sempre all’interno del centrosinistra prosegue nel suo cammino e prova a coinvolgere anche cittadini e associazioni il partito di Liberi e Uguali. Mentre sono aperte le trattative con il Pd per una possibile alleanza, il partito di Grasso scrive alla città. «Noi diciamo basta ad alleanze nate senza programmi scrive il coordinamento cittadino in un manifesto pubblico – otto anni di liti e di insulti hanno danneggiato Castellammare e la vita di ognuno di noi, per colpa dei soliti noti la città perde milioni di euro. In totale 97 milioni di cui 80 già persi». Tutte le civiche che invece non siedono ad un tavolo di confronto con il Pd si sono incontrate ieri sera per una coalizione di centro sinistra molto ampia. Fiorangela d’Amora IL Mattino