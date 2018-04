Castellammare gli picchiano il figlio e lui incendia il bar. Pestano a sangue il figlio e lui appiccato il fuoco al loro bar, pluripregiudicato 45enne stabiese arrestato dalla polizia, lo scrive Raffaele Cava sul Mattino. Quando i poliziotti del commissariato di Castellammare hanno avviato le indagini sul raid incendiario ai danni di un bar della zona di Varano avevano messo tra le piste anche quella del racket di camorra. Ed invece si sono ritrovati davanti ad una vendetta personale, quella del pluripregiudicato stabiese Giovanni Piombino che lo scorso mese di giugno ha appiccato il fuoco ad un bar di via Passeggiata Archeologica perché i familiari dei proprietari avevano preso a botte il figlio di 17 anni. Dopo le serrate indagini dei poliziotti, diretti dal primo dirigente Paolo Esposito, il gip del tribunale di Torre Annunziata ha emesso, su richiesta dei pm oplontini, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 45enne con l’accusa di incendio aggravato.

Tutto è partito nelle prime ore del pomeriggio dello scorso 19 giugno quando il 45enne stabiese insieme con suo figlio 17enne ha partecipato a una rissa con altri giovani davanti al bar che poi è entrato nel mirino del piromane. Qualche sguardo di troppo e commenti poco graditi ed in un attimo è scattata la «sfida» tra i due schieramenti rivali, in tutto una decina di persone. Calci, pugni, bastonate e colpi di casco da moto. Ad avere la peggio è stato proprio il figlio di Piombino. Per lui una brutta ferita alla testa tanto che i medici del pronto soccorso di Castellammare hanno disposto il trasferimento all’ospedale Cardarelli per la gravità del quadro clinico.

Un affronto che Piombino non poteva tollerare ed in poco tempo ha organizzato la vendetta contro gli aggressori. Dopo essersi recato al nosocomio napoletano per sincerarsi delle condizioni del ragazzo è ritornato a Castellammare a bordo della sua autovettura nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari, dove sconta una condanna per furto, e alle prescrizioni della sorveglianza speciale, per mettere in atto il suo piano incendiario. Grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del sistema pubblico e delle attività commerciali della zona, gli agenti stabiesi hanno ricostruito tutto il tragitto effettuato dal 45enne stabiese al rientro dalla visita all’ospedale Cardarelli.

L’uomo dopo aver riempito una tanica di benzina presso un’area di servizio del viale Europa si è recato a via Paseggiata Archeologica attraversando il rione San Marco. Poi una volta giunto nei pressi del bar ha effettuato un sopralluogo per poi avvicinarsi a piedi in una stradina laterale dove è situato il deposito del bar. Qui Piombino ha spaccato i vetri di due finestre e ha versato il liquido infiammabile sia in terra sia nel locale per poi appiccare il fuoco e scappare. Ma anche qui il piromane è stato immortalato dagli occhi elettronici. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del ha scongiurato gravi danni alla struttura. Così dopo aver raccolto prove schiaccianti a carico del sorvegliato speciale i poliziotti ieri mattina lo hanno ammanettato e trasferito presso il carcere napoletano di Poggioreale.