Castellammare controlli dei carabinieri contro la movida. Auchan unico a non protestare, incendio a Madonna della Libera

Un pò di news dall’area stabiese . Castellammare di Stabia uomini dell’Arma controlli sulla movida. Sono stati denunciati un 43enne di Castellammare per guida in stato di ebbrezza e un 49enne, anch’egli stabiese, per guida senza patente. Denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un 32enne di Nocera Superiore, già noto alle forze dell’ordine, trovato durante perquisizione personale in possesso di 13,7 grammi di hashish. Per lo stesso reato è stato denunciato un 44enne del posto, già noto, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente. Il cliente è stato segnalato, la dose recuperata e sequestrata.

Un 50enne del luogo è stato invece deferito per riciclaggio perché sorpreso alla guida di un’auto con il numero di telaio non conforme all’originale riportato sul libretto di circolazione. 250 le persone e un centinaio i veicoli controllati; 89 le perquisizioni personali, 2 quelle domiciliari, 18 le veicolari. Decine di contravvenzioni al Codice della Strada elevate, 4 parcheggiatori abusivi sanzionati, 6 patenti ritirate. 13 gli assuntori scoperti in possesso di modiche quantità di stupefacente e segnalati alla prefettura. A Castellammare la sosta selvaggia è abbastanza diffusa stando ai resoconti della cronaca locale. Via Roma, Viale Europa e Via Mazzini.

Da notare l’AUCHAN, unico a non essere a rischio di assorbimento, e licenziamento, i dipendenti non protestano come gli altri colleghi della Campania. Un incendio a Madonna della Libera, subito domato, intervento organizzato anche dal Presidente del parco dei Monti Lattari.