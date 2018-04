Cassano Irpino, un lupo s’aggira tra le campagne. Il sindaco: «Non sparategli»

Un lupo a spasso tra le contrade di campagna di Cassano Irpino. E’ lo stesso sindaco, Salvatore Vecchia, ad informare la popolazione. E lo fa attraverso il suo profilo facebook, con tanto di foto. “Mi segnalano la presenza di un lupo che si aggira per le campagne di Cassano – scrive il primo cittadiano sulla sua pagina social -. Le persone che lo hanno avvistato mi evidenziano che è solito familiarizzare con i cani che circondano le case di campagna. A quanto pare non desta particolare allarme, considerato che il timore principale che mi è stato manifestato riguarda il rischio che qualcuno possa sparargli”.

“Nel ribadire l’assoluto divieto di abbattimento, invito a segnalarmi con immediatezza eventuali situazioni di criticità, sia per la cittadinanza che per il lupo”, conclude Vecchia. Tanti altri residenti giurano di aver visto l’esemplare in giro alla periferia del paese.

IL MATTINO