Caserta. Reggia. “La Pittura dopo il Postmodernismo”, a cura di Barbara Rose.

Articolo di Murizio Vitiello – Alla Reggia di Caserta la mostra “La Pittura dopo il Postmodernismo”, a cura di Barbara Rose.

13 aprile / 16 giugno 2018

Invito Conferenza Stampa

Una mostra a cura di Barbara Rose

Prodotta da duepiuduecinque srl

e realizzata con il sostegno della

Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee

Giovedì 12 aprile 2018, ore 11.00

Teatro di Corte della Reggia di Caserta

Viale Giulio Douhet, 2014, 81100 Caserta (CE)

Interverranno:

Carlo Marino, Sindaco di Caserta

Mauro Felicori, Direttore Reggia di Caserta

Laura Valente,Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee

Tommaso De Simone, Presidente Camera di Commercio di Caserta

Andrea Santolini, Presidente Nazionale CNA Artistico e Tradizionale

Barbara Rose, storica d’arte e curatrice della mostra

La mostra “La Pittura dopo il Postmodernismo”, a cura di Barbara Rose, viene presentata per la prima volta in Italia dopo Bruxelles (2016) e Malaga (2017), ed è accompagnata da un esclusivo catalogo realizzato per l’occasione.

Gli artisti statunitensi presenti in mostra : Walter Darby Bannard, Karen Gunderson, Martin Kline, Melissa Kretschmer, Lois Lane, Paul Manes, Ed Moses e Larry Poons.

I belgi: Mil Ceulemans, Joris Ghekiere, Marc Maet, Werner Mannaers, Xavier Noiret-Thomé, Bart Vandevijvere e Jan Vanriet;

Gli italiani: Roberto Caracciolo, Arturo Casanova, Bruno Ceccobelli, Elvio Chiricozzi, Gianni Dessì, Nino Longobardi, Roberto Pietrosanti, Marco Tirelli e Rossella Vasta.

Lo spazio della mostra sarà pensato da Giovanni Francesco Frascino con la grafica di Antonio Iodice e Giulia Scalera.

Il Catalogo è realizzato da Colonnese Editore

Il progetto è realizzato con il sostegno della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee con Fondi POC (Programma Operativo Complementare) 14-20 Regione Campania, che ha inoltre collaborato alla messa in rete delle realtà rappresentative del mondo dell’arte e associative per la valorizzazione del casertano e del suo Comune Capoluogo.

Maurizio Vitiello