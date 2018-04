Carnevali d’ Italia, semifinale pazzesca a colpi di “like” Sciacca di un soffio su Maiori . Il Gran Carnevale di Maiori che rappresenta la Costiera amalfitana ha sfiorato di un soffio la finale tutta del Sud. Ecco il risultato pubblicato sulla pagina

“Sciacca 3743 Maiori 3715 Una gara pazzesca!

Onore a Maiori, che si è battuta fino alla fine.

Sciacca in finale con Putignano”

Pazzesca se si pensa che Putignano ha battuto Manfredonia con 3494 voti contro 3273.

Un rush finale ieri che ha visto coinvolte nelle ultime ore, fino alle 20,30, tutte le cittadine da Cetara, Amalfi, Ravello, Praiano e Positano in tutti gruppi anche whatsapp per far votare la nostra cittadina come Carnevale preferito tra “Le mille e una notte” dell’Associazione Nuovi Pazzi di Maiori a “Mezzogiorno di fuoco” dell’Associazione La nuova isola di Sciacca.

Per la semifinale non si votava più cliccando sul carro preferito ma si vota con le reactions: basta passare il mouse sopra il tasto “Mi piace” e aspettare che compaiano le varie faccine. Per votare Sciacca bisogna inserire il cuore mentre per votare la nostra Maiori bisogna cliccare sulla faccina che ride. I voti validi saranno solo quelli inseriti sotto la foto del sondaggio della pagina Facebook di Carnevali d’Italia. Non valgono i voti sotto le condivisioni della foto.

Una bella idea anche se per noi era più facile mettere il cuoricino che la faccina che ride, tanto è vero che tanti sbagliavano. Si potrebbe anche aggiungere al premio per il carnevale più “social” un premio di una giuria tecnica come proponevano alcuni.

Intanto a colpi di “reactions” e “like” il Carnevale ha appassionato in tanti e il gruppo ora è galvanizzato per aver coinvolto mezza Divina e per una speciale classifica proporzionata al numero di abitanti si può dire che il Carnevale di Maiori, fra le più piccole città sulle 90 partecipanti, ha già vinto per l’entusiasmo che ha mostrato.

Complimenti da Positanonews