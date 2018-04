Per Carlo Cracco ponte del 1° maggio a Ravello, sole e relax con la moglie Rosa Fanti a Palazzo Avino

Carlo Cracco ha scelto Ravello per il suo ritorno in Costiera Amalfitana. Qui trascorrerà il lungo ponte del 1° maggio, con la moglie Rosa Fanti, di stanza presso l’hotel Palazzo Avino. Il suo arrivo nella Città della Musica è confermato da una foto postata su Instagram intorno alle 17 dalla moglie con cui è sposato dal 19 gennaio scorso.

Il noto chef stellato è immortalato, in abbigliamento casual, mentre scruta il panorama (magari in cerca di ispirazione) dai giardini dell’albergo di lusso, poco distante dalla piscina, con in mano il quotidiano La Repubblica.

Non mancherà per lui l’esperienza di gusto al ristorante Rossellini’s (Stella Michelin) per testare la cucina del giovane chef Giovanni Vanacore, pupillo di Gennaro Esposito. Al resto pernserà la cortesia e la professionalità del personale di sala coordinato dal maitre Stefano Amato.

Cracco, che deve la sua notorietà alla partecipazione, nelle vesti di giurato di MasterChef Italia, è tornato in Costiera dopo la tappa di Positano lo scorso anno, quando trascorse un weekend di luglio tra shopping e ristoranti sempre in compagnia dell’inseparabile moglie Rosa. Cracco approfitterà del lungo ponte per godere, in totale relax, di tutti i servizi extralusso del celebre albergo, ma non è da escludere che lo si possa incontrare per le vie del centro storico di Ravello come un turista qualsiasi.

