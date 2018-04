CAPRI SI ALLA FUNICOLARE

Capri. Il Consiglio Comunale di Capri ha approvato ieri mattina con otto voti favorevoli e quattro contrari lo studio di fattibilità per la costruzione della nuova Funicolare Marina Grande-CapriAnacapri. L’iniziativa vede come capofila il Comune di Anacapri, che già ha espresso un voto unanime di approvazione sul collegamento di trasporto pubblico su ferro tra Capri e Anacapri. Ora anche il si dell’assise di Capri, dove però i consiglieri però hanno espresso la loro posizione non vincolata alle decisioni del gruppo. Per Avanti Capri (all’opposizione) il capogruppo Marino Lembo ha votato si all’iniziativa, mentre gli altri componenti Paola Mazzina, Salvatore Ciuccio e Ludovica Di Meglio hanno votato no. Ancora un no è arrivato dall’ex assessore all’ambiente Anna De Simone, uscita dal gruppo di maggioranza de La Primavera. Contrario all’iniziativa anche l’ex sindaco Ciro Lembo che,cvon la sua associazione «Chiama Capri», ha invitato il sindaco a rinviare la discussione dell’argomento per consentire anche approfondimenti e un coinvolgimento più ampio della cittadinanza e delle associazioni di categoria. Una richiesta di rinvio è stata presentata anche da Federalberghi, Ascom e Capri Exellence per approfondire una tematica che coinvolge tutta l’isola. Per tali motivi la discussione è stata lunga e articolata e solo dopo vari approfondimenti forniti ai consiglieri dal relatore Roberto Bozzaotre, si è passato al voto definitivo che ha sancito il sì. L’approvazione è stata accolta con favore dal sindaco di Anacapri Franco Cerrotta: «Organizzeremo un forum tematico sulla realizzazione della futura funicolare. Inviteremo tecnici, progettisti, amministratori comunali, la cittadinanza e tutti coloro che hanno espresso perplessità sulla realizzazione della nuova struttura di collegamento pubblico, attraverso veti e opinioni contrastanti. Vogliamo prendere in carico le loro obiezioni per discuterne e trarne le giuste osservazioni». Secondo lo studio di fattibilità, la durata complessiva dei lavori dovrà essere di 1350 giorni suddivisi in 540 per le attività progettuali e 810 per i tempi di costruzione, circa quattro anni per dotare l’isola di una nuova funicolare. La spesa complessiva varia tra 101 e 104 milioni a seconda della scelta dei punti degli stazionamenti. Una funicolare in galleria che a cinque metri dal suolo dovrà attraversare l’isola partendo dal porto di Marina Grande fino ad Anacapri, coprendo circa tre chilometri di percorso.

Anna Maria Boniello