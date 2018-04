CAPRI Scontro tra un’auto e un bus di linea ad Anacapri in via Nuova del Faro, una persona ferita soccorsa dal 118

Incidente stradale ieri mattina ad Anacapri in via Nuova del Faro, in prossimità dello stazionamento degli autobus di linea dell’Atc. Durante la manovra un bus si è scontrato con un’auto privata. Una donna, rimasta ferita in maniera non grave, è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e portata al pronto soccorso dell’ospedale Capilupi di Capri. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale di Anacapri.

