Capri. A Pasquetta imbarchi e sbarchi presidiati dalle forze dell’ordine: fermati molti giovani in possesso di sostanze stupefacenti

L’isola azzurra sorvegliata speciale dalle forze dell’ordine. Controlli a tappeto ieri, in particolare agli imbarchi e agli sbarchi da Marina Grande, fin dalle prime ore del mattino, quando sulle banchine dagli aliscafi e dalle navi in arrivo dalla terraferma sono approdati i vacanzieri che hanno deciso di trascorrere la giornata del lunedì in Albis sull’isola. Le rumorose carovane di giovani gitanti sono ormai un ricordo delle Pasquette del passato. Da diversi anni, infatti, il lunedì dopo Pasqua sull’isola è molto ordinato e tranquillo, anche grazie ai servizi di prevenzione e controlli messi in atto da tutte le forzedell’ordine. Il porto di Marina Grande ha visto la presenza degli uomini in divisa della capitaneria di porto, dei carabinieri, della polizia con personale anche in borghese e della guardia di finanza. In particolare i finanzieri di Capri, con due unità cinofile del gruppo Pronto Impiego di Napoli, in collaborazione con il personale della Dogana, hanno svolto nella mattinata di ieri uno specifico servizio antidroga fermando decine di persone, soprattutto giovanissimi, all’arrivo sull’isola per trascorrere la Pasquetta. Infallibile il fiuto dei cani delle fiamme gialle: i pastori tedeschi Ugos e Vania hanno consentito di fermare numerose persone in transito sulle banchine di Marina Grande, in possesso di sostanze stupefacenti. Sequestrati decine di grammi di hashish e marijuana. Nove giovani sono stati segnalati alla prefettura perché in possesso di droga per uso personale. Dopo una mattinata trascorsa sulle banchine, i controlli dei finanzieri sono proseguiti anche in Piazzetta. Una Pasquetta molto impegnativa anche per la polizia municipale e 118 che, tra gli altri, ha soccorso da malore per abuso di alcol . (Anna Maria Boniello – Il Mattino)