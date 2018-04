Capri isola multipiano no anche dall’Ascom . Ancora una bocciatura per l’amministrazione lo scrive quest’oggi su Il Mattino di Napoli Anna Maria Boniello che riporta il No alla «funicolare-metro» fra Marina Grande e Anacapri e no al parcheggio multi-piani di Piazzale Europa a Capri. È questa la posizione dei commercianti riuniti nell’assemblea annuale dell’Ascom di Capri. Il motivo del dissenso è stato racchiuso nel verbale conclusivo votato all’unanimità dai soci dopo un’approfondita discussione sui due progetti di fattibilità che se realizzati rivoluzioneranno notevolmente gli aspetti eco-geologici dell’isola.

Infatti, la funicolare-metro che dovrebbe collegare il porto di Marina Grande con Anacapri, dovrebbe essere costruita in sottosuolo per una lunghezza di tre chilometri circa di galleria che partendo da 0 metri sul livello del mare arriverebbe al centro di Anacapri a circa 300 metri d’altezza. «Un progetto faraonico – ha detto il presidente della Confcommercio Beppe Massa – mentre relazionava ai soci sulle due iniziative, che andrebbe ad incidere fortemente sulla nostra economia ed inoltre i circa tre chilometri di scavi nelle viscere di Capri che è costituita da rocce friabili potrebbero provocare pericolose frane, anche alla luce dei frequenti episodi che hanno interessato aree e località diverse come Caterola, Marina Piccola, Castiglione e la via Provinciale Capri-Anacapri senza parlare poi di Via Krupp». Il presidente Massa ha poi espresso disappunto all’amministrazione comunale per non aver tenuto conto delle posizioni dell’Ascom che aveva chiesto il rinvio dell’argomento posto all’ordine del giorno dello scorso consiglio: «Richiesta che non è stata presa in considerazione così come quelle presentate anche da altre associazioni di categoria», denuncia il presidente Ascom.

Infine, i commercianti dell’isola sull’argomento funicolare hanno deciso che vanno studiate soluzioni alternative alla subway e che su questi argomenti vitali per la vita futura di Capri vada aperto un ampio dibattito. Dopo l’argomento della funicolare sotterranea, l’assemblea è diventata ancora più infuocata quando si è cominciata la discussione su un altro progetto del Comune: la sistemazione di piazzale Europa che prevede un parcheggio multipiani e un nuovo traforo con una galleria che partendo da via Lo Palazzo (una località che sbocca sulla strada provinciale di Marina Grande) porterà a piazzale Europa dove su ben tre piani dovrebbero essere realizzate le aree parcheggio con ulteriore uscita su piazzetta Due Golfi.