Capri i turisti vanno messi in riga come le capre. Funiculi’ funicula’ È solo la canzone…

Capri . Un lettore di Positanonews ci manda una foto di questa mattina, siamo ancora con i disagi i turisti che arrivano da Sorrento e Napoli vanno messi in riga come le capre , in attesa infinita

E la funiculi’ funicula’ È solo la canzone…Perché la funicolare aprirà solo domani , si spera..

Già si spera perchè dicono a Positanonews che oggi non hanno neanche fatto le prove, dunque come si fa a farla funzionare senza le preventive prove? E il sindaco dove sta?

Insomma tante le critiche anche all’amministrazione per una delle situazioni peggiori degli ultimi venti anni per la gemma della Campania..

Se ci mettiamo anche l’ Ospedale e le condizioni delle strade più che disagiata l’isola è disastrata