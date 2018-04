Capri domina seguita dall’Atletico Sorrento. Sant’Agnello E record storico negativo con 0 punti

Capri domina seguita dall’Atletico Sorrento. La squadra dell’isola azzurra verso la promozione, l’Atletico Sorrento si giocherà i play off, mentre il Pizzeria Santa Lucia di Piano di Sorrento è verso la salvezza per il Sant’Agnello E record storico negativo con 0 punti. Un vero peccato per la squadra della Penisola Sorrentina con giocatori che ci stanno mettendo il loro tempo e allenamento.