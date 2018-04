A Capri comincia l’estate dei Vip, Totti e Ilary festa di compleanno a sorpresa all’Anema e Core

Capri. È scoppiata l’estate dei vip a Capri con l’arrivo di Totti e Ilary che hanno scelto l’isola dell’amore per festeggiare il compleanno di lei. La bionda showgirl e il «pupone» hanno vissuto 24 ore all’insegna del relax nel Grand Hotel Quisisana, quasi sotto scorta per tutelare la loro privacy, tra piscine, solarium, saune e massaggi nella spa dell’Hotel, come riporta come sempre puntuale la collega Anna Maria Boniello sul Mattino. Un breve riposo, prima della lunga notte di festeggiamenti che l’ex capitano della Roma aveva organizzato per la sua Ilary. Passeggiata al Lido del Faro per ammirare il tramonto, poi cenetta intima per due nel verde della Limonaia di Paolino a Palazzo a mare per poi finire la serata nella Taverna più romantica dell’isola, l’Anema e Core, con il locale riservato solo per loro, un privé esclusivo. Lo staff ha accolto l’ex capitano con il coro «Grazie Roma». Un canto che Totti ha fermato subito, dicendo: «No, quest’anno siete voi napoletani a dover vincere lo scudetto». E dal palchetto della band è partito l’inno «Sarò con teNapoli torna Campione». Un coro a cui si è unito Totti, trasformando la Taverna in uno stadio.

Allo scoccare della mezzanotte la sorpresa per Ilary, che è diventata il centro di tutte le attenzioni, mentre Gianluigi Lembo intonava il classico «Happy Birthday to Ilary», è sbucata da un angolo della sala una torta con candeline sparafiamme tipiche dei compleanni, accompagnata da una bottiglia di champagne con un’etichetta dedicata raffigurante Totti e Ilary. Sorpresa e commossa la Blasi mentre stringeva la mano del suo Francesco nell’Anema e Core, riservato eccezionalmente solo per la celebre coppia.

Ieri mattina, poche ore prima della partenza, nella sala Mario Morgano del Grand Hotel Quisisana Totti ha incontrato i soci junior dai 7 ai 14 anni del Capri Roma Club che hanno omaggiato Ilary nel giorno del suo compleanno con un fascio di rose giallorosse. Insieme con i piccoli tifosi il presidente del Club caprese Maurizio Russo e la componente del consiglio direttivo Annalisa Porta hanno regalato all’ex capitano della Roma un particolare souvenir, la sciarpa del club isolano. Prima di lasciare l’hotel Totti ha posato per una foto di rito con i piccoli tifosi e firmato tanti autografi ai fan mentre Ilary ringraziava lo staff e salutava il capo concierge, chiavi d’oro, Antonio Desiderio promettendo di tornare al Quisisana a giugno. Via verso l’eliporto, per rientrare nella capitale prima della partita che vedeva in campo la Roma contro il s Chievo, a bordo del carrellino elettrico portabagagli dell’hotel, colmo delle shopping bag griffate per gli acquisti fatti da Ilary nelle poche ore di sosta sull’isola. Uno stratagemma per evitare il bagno di folla con i turisti del weekend.

Non solo divi del calcio e del piccolo schermo come Totti ed Ilary sono stati protagonisti di quest’ultimo lunghissimo ponte, ma anche le emergenti star del gran gourmet, come il super chef dagli occhi a mandorla proveniente dal «Maggie’s 5» di Shanghai, Sun Zhaoguo, che ha fatto incettta di di cappelli griffati Borsalino e sandali tempestati di pietre semipreziose nel boutique-store di Valeria Fiore a Via Roma, soffermandosi per qualche ora col suo team in Piazzetta.

Tra la folla dei vacanzieri giornalieri si è animata anche via le Botteghe che con le sue boutique d’artigianato e gallerie d’arte sta diventando l’alternativa alla blasonatissima via Camerelle. Venerdì sera all’Art Club Epoché special drink targati IU Capri, musica latina e ritmi bossa nova e jazz con i Cibum Cibum, All the Block ed un ospite speciale, il virtuoso della chitarra Mauro Di Domenico. Tra gli ospiti Massimo e Cristina Preziosi, genitori di Alessandro, ora in tournée, che verrà a Capri la prossima settimana.