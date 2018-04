CAPRI Branco di oltre dieci delfini a Marina Grande

Un branco di una decina di delfini ha fatto la sua comparsa ieri pomeriggio nelle acque di Capri. A immortalarli è stato il fotografo Antonello D’Agostino che quasi non credeva ai suoi occhi, visto che mai prima d’ora a Capri tanti delfini erano stati fotografati in un solo scatto. I delfini, che hanno deciso di festeggiare la Pasqua nelle acque capresi, si sono avvicinati al porto e alla spiaggia di Marina Grande, per poi riprendere il largo e scomparire.

