Capaccio Paestum. Scoperta casa a luci rosse in località Laura frequentata da clienti facoltosi dell’intera provincia

Gli agenti della polizia municipale hanno scoperto un giro di prostituzione che si svolgeva all’interno di un appartamento in località Laura. Tre persone sono state denunciate a piede libero: si tratta di padre e figlio, di 40 e 20 anni, e della fidanzata di quest’ultimo, anche lei ventenne, tutti di nazionalità romena. Al termine delle indagini degli agenti del nucleo di polizia giudiziaria, coordinati dal comandante Antonio Rubini, i tre sono stati denunciati per induzione e favoreggiamento della prostituzione. Durante l’attività investigativa è emerso che i tre avevano indotto a prostituirsi un’altra ventenne romena, che era stata contattata e reclutata tramite internet e poi fatta trasferire nella Città dei Templi. E che anche la giovane promotrice del giro di prostituzione, a sua volta, svolgeva la medesima attività. A richiamare l’attenzione degli agenti, facendo poi scattare le indagini, l’insolito via vai quotidiano di uomini nell’appartamento, che durava già da un po’ di tempo: si trattava di clienti provenienti da tutta la provincia di Salerno. Nel corso dell’indagine, all’interno dell’appartamento in cui avveniva l’attività illecita è stata rinvenuta anche una cospicua somma di denaro. L’appartamento è stato posto sotto sequestro. Il giro di prostituzione è stato sgominato anche grazie alla preziosa collaborazione dei carabinieri di Capaccio Scalo e della polizia municipale di Milano. Lungo la fascia costiera di Capaccio Paestum, con i suoi viali disseminati soprattutto di case per le vacanze, e quindi in buona parte disabitata nei mesi invernali, anche in passato sono stati individuati appartamenti e case che ospitavano attività di prostituzione, anche nelle zone di Torre e Licinella. Particolare scalpore destò un giro di prostituzione che avveniva tra Capaccio e Agropoli, scoperto nel 2011, che portò alla notifica di otto ordinanze di custodia cautelare. Le indagini partirono dalla denuncia di rapina e violenza sessuale da parte di due prostitute brasiliane e portarono a scoprire una vera e propria organizzazione con a capo un italiano e la moglie brasiliana. Gli appuntamenti avvenivano in appartamenti delle due città costiere e venivano fissati tramite annunci su giornali e siti porno. L’individuazione e la denuncia dei tre romeni rappresenta un risultato importante per gli agenti della polizia locale di Capaccio Paestum, conseguito nell’ambito dell’intensa attività di controllo sul territorio comunale voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Franco Palumbo che sta dando priorità alla sicurezza, tanto da avere organizzato un ciclo di incontri, a cura del consigliere Giovanni Piano e del presidente della Consulta per la sicurezza urbana Pasquale Accarino, con i cittadini delle contrade, per trovare insieme soluzioni idonee alle problematiche relative alla sicurezza ed esporre i progetti previsti per rendere la Città più sicura. (Paola Desiderio – Il Mattino)