Roberto Reale, sorrentino doc, si è sobbarcato di un eccellente lavoro di traduzione, per rendere internazionale sentimenti di poesia locale, nostrana. Date una occhiata per rendervene conto di persona. Il volume è leggibile in e-book gratuitamente.

CANTI DEL POPOLO DI META — 14

Dummèneca matina de li Pparme

Pe’ me nu’ fosse fatto maie iuorno!

Iett’ a la ghièsia pe’ purtà’ la parma,

Me li bedette ciento sbirr’ attuorno.

I’ le dicette: N’ aggio fatto danno’,

N’ aggi’ acciso nisciun’ a ’sti cuntuorne.

Da Nàpule è benuta la cunnanna:

De stà’ cu’ nenna mia nott’ e ghiuorno.

================================ VERSIONE ITALIANA Domenica mattina delle Palme

non si fosse mai per me levato giorno!

Alla chiesa andai, per portar la palma:

mi vidi almeno cento sbirri attorno.

Gli dissi: — Non ho fatto danno,

non ho ucciso nessuno a ’ste contrade!

Da Napoli è venuta la condanna:

stare con nenna mia la notte e il giorno. ================================ Questi versi furono raccolti da Luigi Molinaro del Chiaro, sul finire dell’Ottocento, tra i suoi “Canti del popolo di Meta”. Segue una mia versione in lingua italiana (sono ben accetti, come sempre, consigli ed osservazioni sulla “resa”). L’intera raccolta è consultabile liberamente all’indirizzo https://goo.gl/BWQtjX. La foto di copertina è a firma dell’amico Francesco Saverio Gargiulo.

Il progetto

Canti popolari della Penisola Sorrentina è parte di un più ampio progetto di recupero e digitalizzazione di documenti significativi per la storia della poesia popolare in Penisola Sorrentina.

Al lavoro di digitalizzazione l’autore ne ha poi affiancato uno di «traduzione» in lingua italiana, con un duplice scopo: da un lato, fare in modo che questi testi siano appetibili ad un pubblico più ampio; dall’altro, dedicarsi ad un esercizio personale di approfondimento della lingua, dello stile e della cultura di cui i Canti sono espressione.

La foto di copertina è di Francesco Saverio Gargiulo.

