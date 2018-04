Campionato nazionale “Free Boxe Oriental Rules”: al Fermi momenti di sport promossi dal Maestro Improta

AVERSA. Domenica 15 aprile, presso la palestra del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Aversa, si è svolto il campionato nazionale “Free Boxe Oriental Rules”, organizzato dal Maestro Antonio Improta di Teverola, in collaborazione con il presidente nazionale I.C.O., Alessandro Cecchini, e con l’A.S.I. nazionale (ente di promozione sportiva riconosciuto ufficialmente dal C.O.N.I.).

A partecipare all’evento sono stati atleti provenienti da diverse regioni italiane, i quali, con la loro preparazione, hanno conferito un grosso spessore tecnico alla manifestazione. Presenti per l’occasione sia il consigliere della Provincia di Caserta, Stefano Di Grazia, che il presidente regionale A.S.I., Nicola Scaringi.

“Ringrazio la preside del liceo scientifico Fermi, Adriana Mincione, per averci concesso la struttura – dice il Maestro Antonio improta -. Sono, inoltre, molto grato ai maestri intervenuti ed al gran numero di persone che hanno gremito gli spalti durante l’intera giornata. Il team Improta è riuscito a portare a casa tre titoli italiani: nei Cadetti ha conquistato il gradino più alto del podio Giovanni Paolo Beneduce; nella categoria Juniores, Kg 80, è arrivata la vittoria per Giuseppe Moscariello mentre, per quanto concerne i kg 65,si è aggiudicato la cintura Pasquale Tozzi. In programma per il prossimo anno c’è la disputa del Campionato Europeo I.C.O., che avverrà presso il palazzetto dello sport Palajacazzi di Aversa – conclude -, con il patrocinio del comune della città normanna”.