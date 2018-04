A Napoli nella Certosa di San Martino è stato presentato il volume “Il cammino delle certose” realizzato nell’ambito del progetto espositivo della Regione Campania e del Polo museale della Campania, a cura di Anna Imponente, con la segreteria organizzativa di Scabec, società campana beni culturali.

Gli inviati di Positanonews,presenti all’evento, hanno riportato video , foto e interviste.

Partecipano: Antonio Lampis, direttore generale Musei – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Anna Imponente, direttore del Polo museale della Campania; Corrado Matera, assessore allo sviluppo e promozione del turismo-Regione Campania; Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e turismo – Regione Campania; Antonio Bottiglieri, presidente della Scabec-società campana beni culturali; Francesco Buranelli, presidente della Commissione tutela monumenti Santa Sede; Leonardo Di Mauro, docente di storia dell’architettura -Università degli studi di Napoli Federico II; Silvio Perrella, scrittore e saggista; Andrea Viliani, direttore del Museo MADRE. Il cammino delle Certose si è svolto nelle Certose di San Martino a Napoli, di San Giacomo a Capri e di San Lorenzo a Padula, luoghi simbolo della storia e dell’immaginario religioso, architettonico e artistico: un circuito espositivo che le ha unite in un percorso di ampio respiro legato ai contesti, con la novità di un filo conduttore e con rimandi tra una sezione e l’altra. Il progetto è stato l’occasione per una nuova interpretazione dei temi della violenza, del conflitto religioso, della redenzione e della meditazione, con capolavori dell’arte antica e dell’ arte contemporanea. Il volume rappresenta anche una più generale riflessione sulla ricerca di un rapporto con la religione, la filosofia e il ripensamento di un’arte che esprima il senso di vicinanza a una spiritualità laica. Dall’idea di una rete ideale e antica che univa le tre certose si è arrivati a definire un cammino moderno che unisce credenti e laici in un viaggio nella storia, per riscoprire luoghi suggestivi ed emozionanti. Il catalogo è edito da arte’m, curato da Anna Imponente e coordinato con la mostra da Fernanda Capobianco, presentazioni di Vincenzo De Luca e Corrado Matera; testi di Anna Imponente, Rita Pastorelli, Patrizia Di Maggio, Emilia Alfinito; schede delle opere di Eloisa Saldari, Annalisa Porzio, Ileana Creazzo. Nel corso della serata verranno proiettati estratti dal video della Performance di Vanessa Beecroft, nella Certosa di Padula nel luglio scorso, prodotto da “IN BETWEEN ART FILM” in collaborazione con “ART+VIBES srl”, diretto da Matteo Calore e del film “Il cammino delle Certose”, regia di Stefano Incerti.