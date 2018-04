MINORI, Venerdì 13 Aprile.

C.so Vitt.Emanuele, Bar Pasticceria GAMBARDELLA ore 19.00

5a edizione di è Primavera…fioriscono libri

DANILO MANZI “Infetto” (Hollow Press)

FABIO MARSON “Calci in bocca alla romana. Autobus, treni, aerei, pullman. Storie da Trieste in giù” (Ultra Novel)

ne parla con gli autori ALFONSO BOTTONE

direttore organizzativo ..incostieraamalfitana.it

brani letti da ANGELA e GAETANO DI LIETO

sottolineature musicali

e i test per “Serotonino – Il Gioco del Benessere”

con il naturopata RIZA DANTE DE ROSA