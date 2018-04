Bullismo a Firenze, chat offensive verso i compagni, sospeso un 14enne

24/04/2018 – Avrebbe tempestato con telefonate anonime e con fotomontaggi offensivi nelle chat della scuola i compagni di classe. Per questo un 14enne e’ stato sospeso per 19 giorni. La sanzione disciplinare e’ stata decisa dal consiglio d’istituto di una scuola di Firenze dopo gli opportuni approfondimenti. La notizia e’ riportata dal quotidiano ‘La Nazione’. Secondo quanto emerso, i compagni di classe avrebbero trovato il coraggio di denunciare l’accaduto in occasione di un incontro con la polizia postale organizzato nei giorni scorsi nell’istituto scolastico proprio sul tema del bullismo.